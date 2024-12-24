Яннулис Ларендзакис пропустит матч против «Милана» из-за травмы
Яннулис Ларендзакис не сыграет в предстоящем матче против «Милана».
Атакующий защитник «Олимпиакоса» получил травму шеи и не поедет с командой в Милан на матч 18-го тура Евролиги.
Кинан Эванс и Мозес Райт также не смогут сыграть из-за травм, однако ожидается, что Натан Менса, прибывший в Афины в понедельник, дебютирует в Евролиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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