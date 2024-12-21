Джош Нибо вернулся в состав «Милана» и сразу получил новую травму
Джош Нибо рискует пропустить длительный период из-за травмы.
Бигмен вернулся в состав «Милана» в матче Евролиги с «Баварией» в пятницу и сразу получил новую травму.
«Самая серьезная проблема – новая травма Нибо. Узнаем о его состоянии больше в ближайшие дни, но пока все выглядит не очень», – прокомментировал главный тренер миланцев Этторе Мессина.
27-летний форвард перешел в «Милан» этим летом, но до пятницы отыграл всего 3 матча в Евролиге за новый клуб, набирая 7,3 очка и 3,3 подбора в среднем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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