Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа
Никола Милутинов не сыграет в завтрашнем матче против «Милана».
По словам «Олимпиакоса», центровой в настоящее время находится в больнице с гастроэнтеритом (желудочным гриппом) и не поедет с командой в Милан.
В составе «Олимпиакоса» также отсутствуют Яннулис Ларендзакис, Кинан Эванс и Мозес Райт. Ожидается, что Натан Менса дебютирует за «Олимпиакос» в Милане.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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