Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа

Никола Милутинов не сыграет в завтрашнем матче против «Милана».

По словам «Олимпиакоса », центровой в настоящее время находится в больнице с гастроэнтеритом (желудочным гриппом) и не поедет с командой в Милан.

В составе «Олимпиакоса» также отсутствуют Яннулис Ларендзакис, Кинан Эванс и Мозес Райт. Ожидается, что Натан Менса дебютирует за «Олимпиакос» в Милане .