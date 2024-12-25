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Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа

Никола Милутинов не сыграет в завтрашнем матче против «Милана».

По словам «Олимпиакоса», центровой в настоящее время находится в больнице с гастроэнтеритом (желудочным гриппом) и не поедет с командой в Милан. 

В составе «Олимпиакоса» также отсутствуют Яннулис Ларендзакис, Кинан Эванс и Мозес Райт. Ожидается, что Натан Менса дебютирует за «Олимпиакос» в Милане.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoОлимпиакос
logoМилан
logoTurkish Airlines EuroLeague
травмы
logoНикола Милутинов
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