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Джордан Пул уронил на паркет Притчарда и указал на него пальцем. Затем обманным движением поднял в воздух Хаузера и сделал передачу

Джордан Пул поиздевался над игроками «Бостона».

Защитник «Вашингтона» с помощью финта уронил на паркет Пэйтона Притчарда и указал на него пальцем.

Затем обманным движением Пул поднял в воздух Сэма Хаузера, но бросать так и не стал и сделал передачу.

Матч завершился победой «Селтикс» со счетом 112:98.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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