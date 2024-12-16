Джордан Пул уронил на паркет Притчарда и указал на него пальцем. Затем обманным движением поднял в воздух Хаузера и сделал передачу
Джордан Пул поиздевался над игроками «Бостона».
Защитник «Вашингтона» с помощью финта уронил на паркет Пэйтона Притчарда и указал на него пальцем.
Затем обманным движением Пул поднял в воздух Сэма Хаузера, но бросать так и не стал и сделал передачу.
Матч завершился победой «Селтикс» со счетом 112:98.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем