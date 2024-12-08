39 очков и 9 попаданий из-за дуги Джордана Пула помогли «Вашингтону» прервать серию из 16 поражений
«Уизардс» обыграли «Наггетс» 122:113.
Команда одержала первую победу после 16 поражений подряд. На домашней арене «Вашингтон» обыграл борющийся с травмами «Денвер», несмотря на рекордные 56 очков Николы Йокича.
Лучшим в составе хозяев стал защитник Джордан Пул. На его счету 39 очков, 5 подборов и 8 передач при 12 из 26 с игры, 9 из 20 из-за дуги и 6 из 7 со штрафной линии.
9 трехочковых Пула стали рекордными в его карьере.
В составе «Уизардс» отсутствовали форвард Кайл Кузма (ребро) и новичок центровой Алекс Сарр (спина).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости