39 очков и 9 попаданий из-за дуги Джордана Пула помогли «Вашингтону» прервать серию из 16 поражений

«Уизардс» обыграли «Наггетс» 122:113.

Команда одержала первую победу после 16 поражений подряд. На домашней арене «Вашингтон » обыграл борющийся с травмами «Денвер », несмотря на рекордные 56 очков Николы Йокича .

Лучшим в составе хозяев стал защитник Джордан Пул . На его счету 39 очков, 5 подборов и 8 передач при 12 из 26 с игры, 9 из 20 из-за дуги и 6 из 7 со штрафной линии.

9 трехочковых Пула стали рекордными в его карьере.

В составе «Уизардс» отсутствовали форвард Кайл Кузма (ребро) и новичок центровой Алекс Сарр (спина).