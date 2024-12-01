Джордан Пул кинул мяч в сторону Торина Принса после жесткого столкновения

Джордан Пул и Торин Принс столкнулись в концовке матча.

Форвард «Милуоки » жестко встретил проход защитника «Уизардс» Джордана Пула и уронил его на паркет в 4-й четверти. Раздосадованный Пул отбросил мяч в сторону игрока соперника.

Оба баскетболиста получили по техническому замечанию в результате пересмотра инцидента.

«Бакс» одержали победу со счетом 124:114. Пул набрал 31 очко и 7 передач, реализовав 10 из 23 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 8 из 9 штрафных.

На счету Принса 11 очков за 24 минуты.