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Джордан Пул кинул мяч в сторону Торина Принса после жесткого столкновения

Джордан Пул и Торин Принс столкнулись в концовке матча.

Форвард «Милуоки» жестко встретил проход защитника «Уизардс» Джордана Пула и уронил его на паркет в 4-й четверти. Раздосадованный Пул отбросил мяч в сторону игрока соперника.

Оба баскетболиста получили по техническому замечанию в результате пересмотра инцидента.

«Бакс» одержали победу со счетом 124:114. Пул набрал 31 очко и 7 передач, реализовав 10 из 23 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 8 из 9 штрафных.

На счету Принса 11 очков за 24 минуты.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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