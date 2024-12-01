Джордан Пул кинул мяч в сторону Торина Принса после жесткого столкновения
Джордан Пул и Торин Принс столкнулись в концовке матча.
Форвард «Милуоки» жестко встретил проход защитника «Уизардс» Джордана Пула и уронил его на паркет в 4-й четверти. Раздосадованный Пул отбросил мяч в сторону игрока соперника.
Оба баскетболиста получили по техническому замечанию в результате пересмотра инцидента.
«Бакс» одержали победу со счетом 124:114. Пул набрал 31 очко и 7 передач, реализовав 10 из 23 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 8 из 9 штрафных.
На счету Принса 11 очков за 24 минуты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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