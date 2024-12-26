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Благодаря Юки Кавамуре «Мемфис» обошел «Голден Стэйт» и «Лейкерс» по популярности в Японии

«Гризлис» превзошли «Уорриорз» и «Лейкерс» по популярности в Японии.

Присутствие японского разыгрывающего Юки Кавамуры в составе «Мемфиса» привело к тому, что «Гризлис» вытеснили «Голден Стэйт» и «Лейкерс» с позиции лидирующей команды НБА по количеству зрителей в Японии.

По состоянию на 10 декабря «Гризлис» занимали первое место по средней зрительской аудитории матчей на NBA Rakuten. «Мемфис» также обогнал «Лейкерс» и «Уорриорз» по продажам атрибутики команды в ноябре в японском магазине НБА. «Мемфис» также лидирует в Японии по количеству упоминаний в социальных сетях NBA Japan.

«В Японии наблюдается значительный рост НБА и баскетбола в целом, а местные игроки, такие как Юки, вызывают повышенный интерес у болельщиков по всей стране», — сказал генеральный менеджер NBA Japan Казу Ватанабэ.

«Уорриорз» уже много лет известны крепкими связями своих болельщиков с азиатским сообществом. За «Лейкерс» выступает японский форвард Руи Хатимура.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Memphis Commercial Appeal
Юки Кавамура
logoМемфис
logoЛейкерс
logoГолден Стэйт
logoНБА
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