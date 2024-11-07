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Юки Кавамура – четвертый игрок японского происхождения, набравший очки в НБА

Юки Кавамура набрал первые очки в НБА.

Разыгрывающий «Мемфиса» с ростом 172 сантиметра стал четвертым игроком японского происхождения, набиравшим очки в НБА, после Руи Хатимуры, Юты Ватанабе и Юты Табусе.

23-летний Кавамура реализовал два штрафных броска за 33,9 секунды до конца четвертой четверти в победном матче против «Лейкерс» (131:114) после фола Бронни Джеймса.

Звезда «Мемфиса» Джа Морэнт был особенно рад за партнера по команде. По окончании матча они обнялись, и Кавамура получил мяч с автографами всех одноклубников.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chaz NBA
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Юки Кавамура
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