«Малыш» из «Бостона» идет на рекордные цифры по трехочковым. И обожает забивать их красиво

Баскетбол не всегда был игрой великанов, но довольно быстро оформился в этот формат – когда устоялись правила, то довольно быстро удалось сообразить, что чем ты выше, тем ближе для тебя кольцо. Сегодня профессиональный баскетбол – спорт аномально высоких людей, поэтому, когда в него заглядывает кто-то обычного роста, то это выглядит необычно. Периодически на баскетбольной площадке даже на топ-уровне появляются «малыши», которые на самом деле по общечеловеческим меркам малышами не являются, но в сравнении с гигантами вокруг них они, конечно, проигрывают в габаритах.

Тем не менее, такие ребята периодически тоже отвоевывали свое место в истории. Маггси Богз (160 см), Эрл Бойкинс (165 см), Спад Уэбб (168 см) – эти парни наглядно показали, что важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке.

Пробиться в НБА и задержаться в ней хоть на чуть-чуть – серьезная задача даже для двухметрового игрока. А низкорослому баскетболисту затеряться среди высоченных как сосны коллег вообще ничего не стоит. В сезоне-2024/25 этот подвиг пытается совершить Юки Кавамура (173 см), который подписал контракт с «Мемфисом».

Такие игроки обитают на другой высоте, нежели большинство вокруг. Это их дар и их проклятие. Например, они вряд ли смогут помешать броску в момент его выпуска более габаритному игроку, но зато могут пролезать в более узкие щели в обороне. Мяч они ведут у самого пола и в защите могут быть очень назойливыми против дриблинга.

Получать минуты на постоянной основе таким ребятам будет сложно, только если он не умеет что-то делать на выдающемся уровне. Если ты будешь обладать примерно теми же навыками, какими обладают двухметровые игроки, то тебе сложно будет с ними конкурировать. Все-таки рост и размах рук – это ключевое, на что смотрят скауты и менеджеры. А если ты бросаешь примерно с таким же процентом, видишь площадку примерно так же, и вообще не даешь своей команде чего-то эдакого, то все равно будут проблемы в защите, которые приведут к тому, что ты потеряешь место в ротации. Хочешь пробиться на высший уровень – надо выделяться.

«Гризлиз» по какой-то причине вообще не стесняются быть открытыми к необычным типажам тела. Они экспериментировали с пухляшами (Кайл Лоури, Зак Рэндольф, Кенни Лофтон), дылдами (Хашим Табит, Зак Иди), не стеснялись иностранцев (Гревис Васкес, Хамед Хаддади), будь они субтильными (Пау Газоль) или наоборот (Марк Газоль).

[в сторону] Видели хайлайты Лофтона из Китая?

Пейтон Притчард из «Бостона» – не такой уж низкий парень. В нем 185 см, то есть он выше Криса Пола. Но СР3 выглядит старомодным не только по возрасту, но и по навыкам – например, из-за своей любви к средним броскам после остановки в районе верхнего края трехсекундной. А Притчард поймал волну в «Бостоне», который демонстрирует прямо-таки историческую ориентацию на трехочковые броски. Проводя на площадке в среднем 27 минут, Притчард успевает выполнить девять трехочковых, благодаря чему входит в топ-10 лидеров НБА по попыткам издали.

На старте регулярки-2024/25 Притчард уже не «суперрезервист» или «секретное оружие» «Селтикс». Нет, это парень, который придает команде новое измерение, хотя после завоевания чемпионского титула казалось, что «Бостон» вроде бы как уже обрел свое оптимальное лицо.

Возможно, Притчард выглядит хорошо в ротации «Бостона» благодаря тому, что он оказывается окружен элитными защитными исполнителями, которые маскируют его недостатки. Плюс, угроза издали от каждого игрока предоставляет Притчарду больше попыток без сопротивления.

Хотя Притчард все равно придумал себе необычную фишку, которой я еще никогда не видел. Дело в том, что он специализируется на сверхдальних бросках на последних секундах. Не тех, которые решают исход встречи, а попытках под сирену об окончании четверти.

Вообще у игроков НБА к этому специфическому типу бросков специфическое же отношение. Некоторые их откровенно не любят, поскольку шансов на попадание мало, а промах может испортить тебе процент реализации. Те, кто сильно переживают насчет цифр, порой даже самую малость оттягивают момент броска, чтобы выполнить его сразу после сирены. Не попадешь – не потеряешь в статистике, а попаданием можешь порадовать зрителей.

Особенность сверхдальних бросков в том, что их попадают не только снайперы. Если речь идет про расстояние дальше центра поля, то стандартная техника броска перестает работать, поэтому попадания издалека случаются даже от тех игроков, от которых этого не ждешь.

А Притчард сделал из этого оружие. Когда другие игроки уже расслабленно ждут истечения времени, защитник «Селтикс», наоборот, активизируется, ищет возможность получить мяч и создать себе ситуацию для броска с 8-9 метров. Притчарда даже в игру вводят под такие ситуации, благодаря чему он уже вполне заработал себе определенную репутацию. Не клатчера, который тащит команду важными попаданиями в решающий момент, но специалиста, обладающего очень специфичным навыком. Ведь попадание под сирену — оно чуть больше, чем попадание. Такие точные броски взрывают трибуны, поднимают мораль партнерам и сбивают спесь с противников.

Притчард делал это в прошлом сезоне и плей-офф…

… в финале НБА…

… и продолжил веселиться в этой регулярке.

Говорят, именно Притчард остается самым голодным до побед игроком «Селтикс». Это не мудрено – нужно обладать железным самомнением, чтобы быть недовольным своим игровым временем в таком окружении. Но его претензии к тренерам «Бостона» оказались оправданными, поскольку его заряженность помогает клубу не перегружать 34-летнего Дрю Холидея. Контракт Притчарда ($30 млн за четыре года) сейчас выглядит все более выгодным для «Селтикс», а Док Риверс признался, что перед матчем с «Бостоном» делал акцент на том, чтобы не давать этому парню простор для маневра.

Стеф Карри является лидером в истории НБА по точным трехочковым за сезон. Он остается единственным, кто реализовал больше 400 дальних бросков. Больше 300 было только у его, Хардена и Клэя. Больше 200 – тоже гроссмейстерский результат. Но для запасных это предел мечтаний – больше двух сотен трешек за сезон, выходя со скамьи, забивали только Джордан Кларксон (203 в сезоне-2020/21), Эрик Гордон (206 в сезоне-2016/17), Терренс Росс (217 в сезоне-2018/19) и Уэйн Эллингтон (218 в сезоне-2017/18).

Уверен, вы бы не угадали, кому принадлежит рекорд. Который Притчард может побить в этом сезоне за 55-60 игр, если продолжит в том же духе.

А как насчет рекорд по трехочковым для игрока, который никогда не участвовал в Матчах звезд? Тут рекордсменом является Бадди Хилд с 288 попаданиями в сезоне-2022/23. И снова – этот результат Притчарду вполне по плечу.

Естественно, что в плей-офф Притчард наверняка потеряет минуты. Там вообще ротация перестает быть столь же широкой, а за не лишенными недостатков игроками начинают охотиться на разменах. Но этот парень уже стал чемпионом и, похоже, продолжает становиться лучше.

Как говорится, нельзя недооценивать сердце чемпиона – даже если оно бьется в маленьком теле. По меркам баскетбола НБА, конечно.

Фото: Gettyimages.ru /Brian Fluharty