172-сантиметровый Юки Кавамура о жесте «слишком маленький»: «Не фанат, но покажу, если мои партнеры будут ставить через соперников»

172-сантиметровый Юки Кавамура поделился мнением о жесте «слишком маленький».

По словам Юки, жесту его научил лидер «Гризлис» Джа Морэнт .

«Слишком маленький? Это ведь проявление неуважения, так? Не фанат такого, но покажу со скамейки, если мои партнеры будут ставить через соперников», – признался японский разыгрывающий «Мемфиса ».

Кавамура показал жест «слишком маленький» во время недавней игры с «Филадельфией», когда Морэнт набрал очки с сопротивлением Тайриза Макси .