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172-сантиметровый Юки Кавамура о жесте «слишком маленький»: «Не фанат, но покажу, если мои партнеры будут ставить через соперников»

172-сантиметровый Юки Кавамура поделился мнением о жесте «слишком маленький».

По словам Юки, жесту его научил лидер «Гризлис» Джа Морэнт.

«Слишком маленький? Это ведь проявление неуважения, так? Не фанат такого, но покажу со скамейки, если мои партнеры будут ставить через соперников», – признался японский разыгрывающий «Мемфиса».

Кавамура показал жест «слишком маленький» во время недавней игры с «Филадельфией», когда Морэнт набрал очки с сопротивлением Тайриза Макси.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoМемфис
logoНБА
Баскетбол - фото
logoДжа Морэнт
logoТайриз Макси
Юки Кавамура
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