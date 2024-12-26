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Кевин Дюрэнт: «Очень серьезно отношусь к тому, что люди не хотят нас смотреть. Люблю баскетбол и хочу, чтобы он рос»

Кевин Дюрэнт прокомментировал дискуссию о рейтингах НБА.

«Игроки – наиболее заметная часть лиги, так что проще всего обвинять их. Вы куда реже видите управленцев, аналитиков. Но постоянно видите нас, так что легко отнести проблемы на наш счет. Тем более, что мы много зарабатываем, так что «можем потерпеть».

Есть много факторов, которые делают нашу лигу прекрасной. И это не только игроки. И не только игроки виноваты в падении просмотров. Мы все вместе формируем лигу. Мы здесь (игроки и журналисты), люди на трибунах, игроки на площадке. Все участвуют в движении вперед.

Этот вопрос беспокоит меня. Я играл за «Оклахому» в городе, в котором не было команды НБА. Видел, что команда сделала для города, для штата. Знаю, как это важно. Как это меняет жизни людей, вдохновляет их. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу и стараюсь понять, почему люди не хотят нас смотреть. Потому что я люблю баскетбол и хочу, чтобы он рос», – признался Кевин Дюрэнт на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Кевина Дюрэнта, соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
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