Кевин Дюрэнт: «Никола Йокич, возможно, лучший игрок мира и Топ-10 в истории»
Кевин Дюрэнт высоко оценил уровень Николы Йокича.
«Финикс» победил «Денвер» (110:100). На счету центрового Николы Йокича 25 очков, 15 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.
«Это был потрясающий день для баскетбола. Не только я, Стеф и Леброн. Вы увидели Йокича. Будущего члена Зала славы и кумира многих Расселла Уэстбрука. Талантливую молодежь лиги. Мне повезло играть сегодня.
У «Денвера» отличная, физически мощная команда. Никола Йокич, возможно, лучший игрок мира и Топ-10 всех времен. Нам пришлось очень непросто», – поделился Дюрэнт в послематчевом интервью.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
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