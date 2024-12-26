Кевин Дюрэнт: «Никола Йокич, возможно, лучший игрок мира и Топ-10 в истории»

Кевин Дюрэнт высоко оценил уровень Николы Йокича.

«Финикс » победил «Денвер» (110:100). На счету центрового Николы Йокича 25 очков, 15 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

«Это был потрясающий день для баскетбола. Не только я, Стеф и Леброн . Вы увидели Йокича. Будущего члена Зала славы и кумира многих Расселла Уэстбрука. Талантливую молодежь лиги. Мне повезло играть сегодня.

У «Денвера » отличная, физически мощная команда. Никола Йокич, возможно, лучший игрок мира и Топ-10 всех времен. Нам пришлось очень непросто», – поделился Дюрэнт в послематчевом интервью.