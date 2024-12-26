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Кевин Дюрэнт о Брэдли Биле: «Превосходная во всех смыслах игра. Только два смазанных штрафных – отстой»

Кевин Дюрэнт шутливо отозвался о выступлении Брэдли Била.

Защитник Финикса стал одним из главных героев матча против «Денвера».

«Превосходная во всех смыслах игра. 4 перехвата, блок-шот. 11 из 21 с игры. Смазал 2 штрафных (2 из 4) – вот это отстой. Ну да ладно.

39 минут, выкладывался весь матч. Сделал все, чтобы мы победили. Он всегда был таким заряженным, несмотря на свою ситуацию. Необходимость разобраться в своем месте в команде, понять, каким игроком хочет быть.

Когда ему удается сыграть свободно, как сегодня, за этим всегда здорово наблюдать. В четвертой четверти мы играли через него, и он нас не подвел», – рассказал Дюрэнт о вкладе одноклубника в победу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Кевина Дюрэнта, соцсети репортера Джеральда Бурге
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