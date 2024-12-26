«Майами» подпишет двусторонний контракт с Айзейей Стивенсом
«Майами» подпишет Айзейю Стивенса из G-лиги.
«Хит» подпишет разыгрывающего защитника Айзейю Стивенса (24 года, 183 см) на двусторонний контракт.
Стивенс выступал в G-лиге за «Су-Фолс», набирая в нынешнем сезоне 13 очков и 11 передач в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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