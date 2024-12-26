«Майами» подпишет двусторонний контракт с Айзейей Стивенсом

«Майами» подпишет Айзейю Стивенса из G-лиги.

«Хит» подпишет разыгрывающего защитника Айзейю Стивенса (24 года, 183 см) на двусторонний контракт.

Стивенс выступал в G-лиге за «Су-Фолс», набирая в нынешнем сезоне 13 очков и 11 передач в среднем за матч.