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«Майами» подпишет двусторонний контракт с Айзейей Стивенсом

«Майами» подпишет Айзейю Стивенса из G-лиги.

«Хит» подпишет разыгрывающего защитника Айзейю Стивенса (24 года, 183 см) на двусторонний контракт.

Стивенс выступал в G-лиге за «Су-Фолс», набирая в нынешнем сезоне 13 очков и 11 передач в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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G-лига
Айзейя Стивенс
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