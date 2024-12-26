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Нассир Литтл вызывает интерес у клубов НБА

Нассир Литтл может вернуться в НБА.

Форвард (24 года, 198 см) был отчислен из «Майами» перед началом сезона и играет в G-лиге.

В прошлом чемпионате Литтл выступал за «Финикс», набирая в среднем 3,4 очка и 1,7 подбора.

В лиге развития на счету баскетболиста 16,7 очка, 7 подборов, 2,2 передачи, 1,2 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем.

По собщению Джейка Фишера, Литтл может в ближайшее время оказаться в основной команде одного из клубов НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
logoНассир Литтл
Джейк Фишер
G-лига
возможные переходы
logoМайами
logoНБА
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