Нассир Литтл вызывает интерес у клубов НБА
Нассир Литтл может вернуться в НБА.
Форвард (24 года, 198 см) был отчислен из «Майами» перед началом сезона и играет в G-лиге.
В прошлом чемпионате Литтл выступал за «Финикс», набирая в среднем 3,4 очка и 1,7 подбора.
В лиге развития на счету баскетболиста 16,7 очка, 7 подборов, 2,2 передачи, 1,2 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем.
По собщению Джейка Фишера, Литтл может в ближайшее время оказаться в основной команде одного из клубов НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
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