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«Вы неправы. Вы знаете, что это наш день». Кармело Энтони раскритиковал НФЛ за проведение матчей в Рождество

Кармело Энтони раскритиковал НФЛ за проведение матчей в Рождество.

«НФЛ, вы знаете, что вы неправы. Вы знаете, что это наш день, черт возьми», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд в подкасте 7PM in Brooklyn.

Вчера Энтони посетил рождественский матч между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио» (117:114) в «Мэдисон-сквер-гардене».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 7PM in Brooklyn в соцсети X
logoКармело Энтони
logoНБА
logoНФЛ
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