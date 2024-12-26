«Вы неправы. Вы знаете, что это наш день». Кармело Энтони раскритиковал НФЛ за проведение матчей в Рождество

Кармело Энтони раскритиковал НФЛ за проведение матчей в Рождество.

«НФЛ, вы знаете, что вы неправы. Вы знаете, что это наш день, черт возьми», – сказал 10-кратный участник Матча всех звезд в подкасте 7PM in Brooklyn.

Вчера Энтони посетил рождественский матч между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио» (117:114) в «Мэдисон-сквер-гардене».