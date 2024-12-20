Кармело Энтони может стать комментатором и студийным экспертом НБА. Экс-форвард ведет переговоры с ESPN, NBC и Amazon
Кармело Энтони планирует начать карьеру на телевидении.
Прославленный форвард может стать комментатором и студийным экспертом НБА.
Экс-форвард ведет переговоры с ESPN, NBC и Amazon.
Энтони завершил игровую карьеру в 2023 году после 19 сезонов в НБА. Он 10 раз принимал участие в Матче всех звезд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Front Office Sports
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