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Кармело Энтони может стать комментатором и студийным экспертом НБА. Экс-форвард ведет переговоры с ESPN, NBC и Amazon

Кармело Энтони планирует начать карьеру на телевидении.

Прославленный форвард может стать комментатором и студийным экспертом НБА.

Экс-форвард ведет переговоры с ESPN, NBC и Amazon.

Энтони завершил игровую карьеру в 2023 году после 19 сезонов в НБА. Он 10 раз принимал участие в Матче всех звезд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Front Office Sports
ESPN
logoНБА
logoКармело Энтони
телевидение
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