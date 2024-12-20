Кармело Энтони может стать комментатором и студийным экспертом НБА. Экс-форвард ведет переговоры с ESPN, NBC и Amazon

Кармело Энтони планирует начать карьеру на телевидении.

Прославленный форвард может стать комментатором и студийным экспертом НБА.

Экс-форвард ведет переговоры с ESPN , NBC и Amazon.

Энтони завершил игровую карьеру в 2023 году после 19 сезонов в НБА . Он 10 раз принимал участие в Матче всех звезд.