Кевин Дюрэнт обошел Кармело Энтони и стал 15-м в истории НБА по попаданиям с игры

Кевин Дюрэнт вошел в Топ-15 НБА по точным броскам.

Форвард «Санз» в понедельник по ходу встречи с «Наггетс» превзошел результат прославленного скорера Кармело Энтони и стал 15-м в истории НБА по попаданиям с игры.

Энтони за карьеру реализовал 10 119 бросков с игры.

На 14-й строчке в списке легенда «Сперс» Тим Данкан – 10 285 попаданий с игры.