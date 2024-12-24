Кевин Дюрэнт обошел Кармело Энтони и стал 15-м в истории НБА по попаданиям с игры
Кевин Дюрэнт вошел в Топ-15 НБА по точным броскам.
Форвард «Санз» в понедельник по ходу встречи с «Наггетс» превзошел результат прославленного скорера Кармело Энтони и стал 15-м в истории НБА по попаданиям с игры.
Энтони за карьеру реализовал 10 119 бросков с игры.
На 14-й строчке в списке легенда «Сперс» Тим Данкан – 10 285 попаданий с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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