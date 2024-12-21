  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кармело Энтони о возможном обмене Джеймса: «Леброн сам проводит сделки, ему и решать. Но мне кажется, что это окно уже закрылось»
3

Кармело Энтони о возможном обмене Джеймса: «Леброн сам проводит сделки, ему и решать. Но мне кажется, что это окно уже закрылось»

Кармело Энтони оценил вероятность обмена Леброна Джеймса из «Лейкерс».

«Леброн сам проводит сделки, ему и решать.

Если он захочет, чтобы его обменяли, его обменяют. Но мне кажется, что это окно уже закрылось. Это был момент времени – может быть, в прошлом сезоне или немного раньше», – резюмировал бывший игрок НБА.

30 декабря Джеймсу исполнится 40 лет. «Лейкерс» идут седьмыми на Западе (15-12).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
logoЛейкерс
logoНБА
logoКармело Энтони
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На 100 процентов за Леброна». Паоло Банкеро рассказал, почему Джеймс – его любимый игрок в НБА
7 декабря, 18:38
Младший сын Леброна Джеймса назвал пятерку лучших игроков в истории НБА
233 сентября, 20:01
Киян Энтони о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»: «Очень круто. Показывает, что любой может этого добиться»
629 августа, 11:48
Дуэйн Уэйд и Кармело Энтони посетили тренировочный лагерь сборной США
310 июля, 08:08Видео
Рекомендуем
Главные новости
Дэмиан Лиллард пропустил матч с «Кливлендом» из-за травмы. «Бакс» ожидают, что разыгрывающий скоро будет готов вернуться
44 секунды назад
Док Риверс: «Странно, когда во вторник выигрываешь турнир, а в пятницу снова играешь»
644 минуты назад
Макс Струс восстановился после травмы и дебютировал в сезоне в игре с «Бакс»
50 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – УНИКС, «Автодор» сыграет с «Пари НН»
255 минут назадLive
«Обязательно вернется». Анна Седокова на время приостановит концертную деятельность в связи со смертью Яниса Тиммы
3сегодня, 09:17
«Голден Стэйт» проявляет все больше готовности к обмену Куминги, Муди и Подземски. Клуб активен на рынке
22сегодня, 08:20
Городской совет Филадельфии одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству новой арены «Сиксерс»
2сегодня, 08:02
«Сакраменто» больше не интересуется Заком Лавином и не планирует обменивать Де’Аарона Фокса
1сегодня, 07:21
НБА. «Кливленд» разгромил «Милуоки», «Майами» дома уступил «Оклахоме»
21сегодня, 07:09
Келли Убре после победы над «Шарлотт»: «В раздевалке «Филадельфии» отличная атмосфера»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нантер» – «Шоле», «Лимож» против «Монако» и другие матчи
37 минут назад
Адриатическая лига. «Игокеа» – ФМП, «Цедевита Олимпия» – «Студентски центар»
сегодня, 09:25
Джош Нибо вернулся в состав «Милана» и сразу получил новую травму
сегодня, 09:06
Деннис Смит, как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио» в G-лиге
1сегодня, 07:52
Чемпионат Греции. «Кардицас» – ПАОК, АЕК сыграет с «Лаврионом»
сегодня, 07:38
«Торонто» может попытаться заполучить Си Джей Макколлума или Майкла Портера
2сегодня, 07:26
Джимми Батлер не поехал с «Майами» на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже
3сегодня, 06:55
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Петким Спор», «Галатасарай» встретится с «Дарушафакой»
сегодня, 06:49
Тренер: «Бронни все больше напоминает игрока НБА»
4сегодня, 05:40
Уэйд Болдуин получил повреждение мышцы задней поверхности бедра
сегодня, 05:14
Рекомендуем