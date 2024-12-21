Кармело Энтони о возможном обмене Джеймса: «Леброн сам проводит сделки, ему и решать. Но мне кажется, что это окно уже закрылось»
Кармело Энтони оценил вероятность обмена Леброна Джеймса из «Лейкерс».
«Леброн сам проводит сделки, ему и решать.
Если он захочет, чтобы его обменяли, его обменяют. Но мне кажется, что это окно уже закрылось. Это был момент времени – может быть, в прошлом сезоне или немного раньше», – резюмировал бывший игрок НБА.
30 декабря Джеймсу исполнится 40 лет. «Лейкерс» идут седьмыми на Западе (15-12).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
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