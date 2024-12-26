Стеф Карри: «Все еще верю, что мы сможем найти решение. Мы отчаянно работаем над этим»
Стеф Карри прокомментировал положение «Уорриорз».
Команда проиграла 11 из 15 последних матчей и находится на 10-м месте в зоне плей-ин с результатом 15-15.
«Все еще сохраняю надежду, уверенность в том, что мы сможем найти решение. Так уж я устроен.
Мы обсуждаем все это. Нашу реализацию. Отточенность действий на позициях. Старание. Мы отчаянно работаем над этим всей командой, стараемся изменить ход сезона.
Мы должны сохранять оптимистичный настрой, чтобы что-то изменить», – задумчиво рассудил звездный разыгрывающий на пресс-конференции после поражения от «Лейкерс».
Карри набрал 38 очков в проигранном матче. 8 трехочковых защитника повторили рекордный показатель для рождественских матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 95.7 The Game в сети X
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