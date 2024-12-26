«Леброн и Стеф». Леброн Джеймс ответил на вопрос о лучшем в НБА

Леброн Джеймс отдал должное Стефу Карри после матча.

Журналисты спросили, что лучшее в НБА на нынешний день.

«Леброн и Стеф», – улыбаясь ответил звездный форвард «Лейкерс».

Ранее на площадке Джеймс прокомментировал свои встречи с защитником «Голден Стэйт».

«Видел отрывок из интервью Стефа, в котором он говорил, что нормально задумываться о завершении карьеры, что это заставляет больше ценить настоящее. Мы не знаем, сколько еще раз сойдемся на игровой площадке. Но когда это происходит, мы всегда стараемся отдать должное баскетболу. Эта игра дала нам так много, что мы обязаны вернуть долг», – рассудил форвард.