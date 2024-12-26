0

«Леброн и Стеф». Леброн Джеймс ответил на вопрос о лучшем в НБА

Леброн Джеймс отдал должное Стефу Карри после матча.

Журналисты спросили, что лучшее в НБА на нынешний день.

«Леброн и Стеф», – улыбаясь ответил звездный форвард «Лейкерс».

Ранее на площадке Джеймс прокомментировал свои встречи с защитником «Голден Стэйт».

«Видел отрывок из интервью Стефа, в котором он говорил, что нормально задумываться о завершении карьеры, что это заставляет больше ценить настоящее. Мы не знаем, сколько еще раз сойдемся на игровой площадке. Но когда это происходит, мы всегда стараемся отдать должное баскетболу. Эта игра дала нам так много, что мы обязаны вернуть долг», – рассудил форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Леброна Джеймса, соцсети репортера Дэйва Макменамина
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoЛейкерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс (31+10) и Стеф Карри (38+6) устроили дуэль в рождественском матче
8сегодня, 05:15Видео
Стеф Карри о том, как его мотивирует Леброн: «Тренируешься в межсезонье и представляешь себе его лицо»
11вчера, 10:44
Кевин Дюрэнт о спортивном долголетии Леброна и Карри: «Классные ребята, но и настоящие убийцы тоже»
вчера, 04:59
Рекомендуем
Главные новости
Дрэймонд Грин повалил двух игроков «Лейкерс» и пытался оспорить фол
13 минут назадВидео
НБА. 41 очко Бриджеса помогло «Нью-Йорку» одолеть «Сан-Антонио», Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победе «Лейкерс» над «Голден Стэйт» и другие результаты
35322 минуты назад
Леброн Джеймс обошел Дуэйна Уэйда по количеству побед (11) в рождественских матчах
228 минут назад
33 очка и 12 передач Тайриза Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
144 минуты назадВидео
Остин Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победном матче с «Уорриорз»
458 минут назадВидео
Леброн Джеймс (31+10) и Стеф Карри (38+6) устроили дуэль в рождественском матче
8сегодня, 05:15Видео
Джейлен Браун о поражении от «Сиксерс»: «Слишком легкомысленно отнеслись к матчу»
1сегодня, 04:59
Джоэл Эмбиид: «У нас большой потенциал. Нужно здоровье и немного удачи»
5сегодня, 04:45
Леброн Джеймс: «Люблю НФЛ, но Рождество – наш день»
7сегодня, 04:30Видео
Лука Дончич может выбыть из состава «Далласа» на длительный срок
2сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Велимир Перасович: «Шесть побед подряд – это не случайность»
вчера, 20:25
Анна Седокова о Янисе Тимме: «Стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей»
1вчера, 19:05
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором» с разницей «+47»: «Разница несправедлива для саратовцев»
вчера, 18:35
Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа
вчера, 15:55
Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»
вчера, 15:44
Алекс Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы. Но это точно не музыка для раздевалки»
вчера, 15:02
«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонний контракт с Мэттом Райаном
вчера, 13:46
«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков
вчера, 11:27
О Джи Ануноби подарил всем одноклубникам по «Никс» очки виртуальной реальности Apple Vision Pro
1вчера, 11:07Фото
Тони Джекири из ЦСКА поздравил с Новым годом в валенках
вчера, 09:44Видео
Рекомендуем