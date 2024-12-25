3

«Лейкерс» отказываются включить Остина Ривза в обмен Зака Лавина

«Лейкерс» не заинтересованы во включении Остина Ривза в сделку по Заку Лавину.

Об этом сообщает журналист The Chicago Sun Times Джо Коули.

«Слухи об интересе «Лейкерс» к Лавину ходят уже больше года, но согласно источнику, стороны не могут сойтись по условиям. «Лейкерс» остаются непреклонны в том, что Остин Ривз не будет включен в сделку», – пишет Коули.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Chicago Sun Times
logoЗак Лавин
logoЧикаго
возможные переходы
logoНБА
logoОстин Ривз
logoЛейкерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чикаго» не хочет брать Зика Ннаджи вместе с Майклом Портером
721 декабря, 15:42
«Сакраменто» больше не интересуется Заком Лавином и не планирует обменивать Де’Аарона Фокса
121 декабря, 07:21
Скаут НБА о Заке Лавине: «В «Чикаго» у него слишком большая роль. Ему нужно быть 3-й опцией»
520 декабря, 18:26
«Бостон» закопал себя 3 техническими подряд. Маззулла чуть не избил судей, поздравляя их с Рождеством
1120 декабря, 09:43
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 42 очка, 18 подборов и 4 блок-шота в своем первом рождественском матче
217 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» в Саратове, УНИКС выиграл у «Пармы»
2сегодня, 18:58
«Финикс» и «Голден Стэйт» – предпочтительные варианты обмена для Джимми Батлера
10сегодня, 18:49
Джимми Батлер был застигнут врасплох, когда Пэт Райли публично сказал ему заткнуться
10сегодня, 18:10
«Они отточили этот прием». Бывший игрок НФЛ Трой Айкман раскритиковал НБА за симуляцию
2сегодня, 17:44
Джимми Батлер был недоволен тем, что «Майами» не продлил его контракт
2сегодня, 17:21
НБА. 41 очко Бриджеса помогло «Нью-Йорку» победить «Сан-Антонио», «Даллас» принимает «Миннесоту», «Голден Стэйт» – «Лейкерс» и другие матчи
91сегодня, 17:04Live
Лонзо Болл о Ламело: «Что касается его личности и характера, то он всю жизнь был чудаком»
сегодня, 17:03
Джимми Батлер предпочитает покинуть «Майами» до дедлайна
21сегодня, 16:16
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Енисею»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Анна Седокова о Янисе Тимме: «Стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей»
59 минут назад
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором» с разницей «+47»: «Разница несправедлива для саратовцев»
сегодня, 18:35
Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа
сегодня, 15:55
Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»
сегодня, 15:44
Алекс Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы. Но это точно не музыка для раздевалки»
сегодня, 15:02
«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонний контракт с Мэттом Райаном
сегодня, 13:46
Бронни Джеймс: «Стал сильнее ментально, справляясь с травмами и психическими расстройствами»
7сегодня, 12:08
«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков
сегодня, 11:27
О Джи Ануноби подарил всем одноклубникам по «Никс» очки виртуальной реальности Apple Vision Pro
1сегодня, 11:07Фото
Тони Джекири из ЦСКА поздравил с Новым годом в валенках
сегодня, 09:44Видео
Рекомендуем