«Лейкерс» отказываются включить Остина Ривза в обмен Зака Лавина

«Лейкерс» не заинтересованы во включении Остина Ривза в сделку по Заку Лавину.

Об этом сообщает журналист The Chicago Sun Times Джо Коули.

«Слухи об интересе «Лейкерс » к Лавину ходят уже больше года, но согласно источнику, стороны не могут сойтись по условиям. «Лейкерс» остаются непреклонны в том, что Остин Ривз не будет включен в сделку», – пишет Коули.