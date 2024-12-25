«Лейкерс» отказываются включить Остина Ривза в обмен Зака Лавина
«Лейкерс» не заинтересованы во включении Остина Ривза в сделку по Заку Лавину.
Об этом сообщает журналист The Chicago Sun Times Джо Коули.
«Слухи об интересе «Лейкерс» к Лавину ходят уже больше года, но согласно источнику, стороны не могут сойтись по условиям. «Лейкерс» остаются непреклонны в том, что Остин Ривз не будет включен в сделку», – пишет Коули.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Chicago Sun Times
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