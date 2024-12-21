«Сакраменто» больше не интересуется Заком Лавином и не планирует обменивать Де’Аарона Фокса
Инсайдер рассказал о планах «Сакраменто» перед дедлайном.
Как сообщает обозреватель Бретт Сигел, «Сакраменто» больше не интересуется защитником «Чикаго» Заком Лавином и не планирует обменивать лидера команды Де’Аарона Фокса.
Фокс в этом году не стал продлевать контракт с клубом, решив оценить его долгосрочные перспективы. На позицию Лавина летом был подписан Демар Дерозан.
«Кингз» готовы обменять Трея Лайлса и Кевина Хертера.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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