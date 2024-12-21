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«Сакраменто» больше не интересуется Заком Лавином и не планирует обменивать Де’Аарона Фокса

Инсайдер рассказал о планах «Сакраменто» перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель Бретт Сигел, «Сакраменто» больше не интересуется защитником «Чикаго» Заком Лавином и не планирует обменивать лидера команды Де’Аарона Фокса.

Фокс в этом году не стал продлевать контракт с клубом, решив оценить его долгосрочные перспективы. На позицию Лавина летом был подписан Демар Дерозан.

«Кингз» готовы обменять Трея Лайлса и Кевина Хертера.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНБА
logoТрей Лайлс
logoЗак Лавин
logoСакраменто
возможные переходы
logoДе'Аарон Фокс
logoКевин Хертер
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