«Сакраменто» больше не интересуется Заком Лавином и не планирует обменивать Де’Аарона Фокса

Инсайдер рассказал о планах «Сакраменто» перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель Бретт Сигел, «Сакраменто » больше не интересуется защитником «Чикаго» Заком Лавином и не планирует обменивать лидера команды Де’Аарона Фокса.

Фокс в этом году не стал продлевать контракт с клубом, решив оценить его долгосрочные перспективы. На позицию Лавина летом был подписан Демар Дерозан.

«Кингз» готовы обменять Трея Лайлса и Кевина Хертера .