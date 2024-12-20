1

Скаут НБА о Заке Лавине: «В «Чикаго» у него слишком большая роль. Ему нужно быть 3-й опцией»

Скаут НБА прокомментировал возможный переход Зака Лавина в «Денвер».

По информации репортеров, Лавин может оказаться в «Наггетс» в обмен на Майкла Портера. Скаут конкурирующей команды НБА из Западной конференции прокомментировал возможный переход изданию The Athletic.

«Ему нужна другая обстановка. Не так много парней, которые могут делать все, что может он. Я всегда был его фанатом. Не в качестве 1-2-й опции, но как 3-го парня в команде.

Ему придется подстраиваться. Но Йокич всех делает лучше. Я был бы в восторге от возможности поиграть с ним. Лавин впишется нормально. Йокич настолько особенный, что помогает раскрываться лучше всех в лиге.

У этого перехода много скептиков. Говорят, что у него плохая защита, что он не помогает побеждать. Можно утверждать, что он не сумел поднять «Буллз», сделать их лучше.

Но мне кажется, что у него просто слишком большая роль. Он должен быть 3-м в команде. В этом случае он сделает тебя сильнее. Если тебе не придется полагаться на него в каждом матче», – заявил специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoНБА
возможные переходы
logoЧикаго
logoМайкл Портер
logoЗак Лавин
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тимоти Шаламе о следующем «байопике»: «Как насчет Эрни Джонсона из Inside the NBA?»
15 минут назад
«Травмы мешают красоте баскетбола». Девин Букер не смог закончить матч против «Индианы»
29 минут назад
Кевин Дюрэнт: «Потери заразительны. Команда ориентируется на меня»
40 минут назад
Спенсер Динуидди: «Джеймс Харден – величайший двигатель атаки в истории»
сегодня, 17:59
Джарен Джексон об отсутствии насмешек со стороны «Мемфиса» в адрес «Уорриорз»: «Возможно, мы стали старше»
сегодня, 17:45
Джейлен Уэллс об опеке Стефа Карри: «Мои тренеры говорили мне, что я не могу обороняться, пошлю им скриншот»
1сегодня, 17:25
НБА. «Кливленд» примет «Милуоки», «Майами» сыграет с «Оклахомой»
сегодня, 17:06
Евролига. «Жальгирис» – «Виллербан», «Милан» встретится с «Баварией» и другие матчи
сегодня, 17:06
Энтони Дэвис: «Нам не хватало голоса Леброна Джеймса в пропущенных им матчах. Он прирожденный лидер в том, что касается баскетбола»
2сегодня, 16:52
«Лейкерс» набирают очки чуть лучше, чем «Уизардс». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА
1сегодня, 16:42Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Болельщики «Жальгириса» поздравили Арвидаса Сабониса с днем рождения перед матчем Евролиги
355 минут назадВидео
«Даллас» готов использовать свой драфт-пик первого раунда 2025 года в обмене в это трансферное окно (Эван Сайдери)
3сегодня, 17:53
Чемпионат Франции. «Дижон» – «Страсбур»
сегодня, 17:06
Еврокубок. «Валенсия» против «Литкабелиса»
сегодня, 17:06
Адриатическая лига. «Сплит» – «Дубай», «Мега» примет «Цибону»
сегодня, 17:06
Артем Забелин останется в Израиле и продолжит карьеру в клубе «Элицур Шомрон»
сегодня, 14:14
Владислав Коновалов займет пост главного тренера «Самары»
сегодня, 13:30
Джа Морэнт о разгроме «Уорриорз»: «Кайфовал на площадке. На скамейке было еще веселее»
2сегодня, 11:17
«Реал» рассматривает варианты усиления среди игроков НБА. В списке интересов испанского клуба Деннис Смит
сегодня, 10:59
«Пеньяроль» провел акцию на домашней игре. Болельщики забросали площадку мягкими игрушками, которые достанутся детям
1сегодня, 09:34Видео
Рекомендуем