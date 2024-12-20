Скаут НБА о Заке Лавине: «В «Чикаго» у него слишком большая роль. Ему нужно быть 3-й опцией»

Скаут НБА прокомментировал возможный переход Зака Лавина в «Денвер».

По информации репортеров, Лавин может оказаться в «Наггетс» в обмен на Майкла Портера. Скаут конкурирующей команды НБА из Западной конференции прокомментировал возможный переход изданию The Athletic.

«Ему нужна другая обстановка. Не так много парней, которые могут делать все, что может он. Я всегда был его фанатом. Не в качестве 1-2-й опции, но как 3-го парня в команде.

Ему придется подстраиваться. Но Йокич всех делает лучше. Я был бы в восторге от возможности поиграть с ним. Лавин впишется нормально. Йокич настолько особенный, что помогает раскрываться лучше всех в лиге.

У этого перехода много скептиков. Говорят, что у него плохая защита, что он не помогает побеждать. Можно утверждать, что он не сумел поднять «Буллз», сделать их лучше.

Но мне кажется, что у него просто слишком большая роль. Он должен быть 3-м в команде. В этом случае он сделает тебя сильнее. Если тебе не придется полагаться на него в каждом матче», – заявил специалист.