«Чикаго» не хочет брать Зика Ннаджи вместе с Майклом Портером
«Чикаго» не хочет брать на себя контракт Зика Ннаджи.
Тяжелый форвард «Наггетс» Зак Ннаджи стал камнем преткновения в переговорах между «Чикаго» и «Денвера» по поводу возможного обмена Зака Лавина на Майкла Портера.
«Буллс» не хотят брать четырехлетний контракт Ннаджи на 32 млн долларов вместе с Портером. Чтобы сделка состоялась, вероятно, потребуется участие третьей команды.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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