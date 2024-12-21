«Чикаго» не хочет брать Зика Ннаджи вместе с Майклом Портером

«Чикаго» не хочет брать на себя контракт Зика Ннаджи.

Тяжелый форвард «Наггетс» Зак Ннаджи стал камнем преткновения в переговорах между «Чикаго » и «Денвера » по поводу возможного обмена Зака Лавина на Майкла Портера .

«Буллс» не хотят брать четырехлетний контракт Ннаджи на 32 млн долларов вместе с Портером. Чтобы сделка состоялась, вероятно, потребуется участие третьей команды.