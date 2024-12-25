Лонзо Болл о Ламело: «Что касается его личности и характера, то он всю жизнь был чудаком»

Лонзо Болл раскрыл происхождение необычной техники броска Ламело Болла.

«Его флоутер так хорош сегодня, потому что Ламело всю жизнь играл против парней, которые были в три раза больше его. У него не было выбора, кроме как бросать флоутеры. Так что, когда он бросает флоутер из-за трехочковой дуги, я не удивлен, потому что он бросает их с пяти лет. Когда он резко вырос, ему уже было все равно.

Но что касается его личности и характера, то он всю жизнь был чудаком. Он определенно выбивается из нормы. У него невероятная энергия. Он научился сдерживать ее, но временами случаются моменты, когда ему приходится выпустить ее наружу. Он уникальный», – сказал разыгрывающий «Чикаго » о своем младшем брате.