Леброн Джеймс, Джа Морэнт и Виктор Вембаньяма – самые отслеживаемые игроки в соцсетях НБА

В рождественских матчах сыграют 7 из 10 самых популярных игроков в соцсетях НБА.

Первое место по просмотрам в соцсетях НБА занимает форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс . В тройку также входят разыгрывающий Джа Морэнт («Мемфис») и форвард Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио »).

Из наиболее популярных баскетболистов в Рождество не покажут Джа Морэнта, разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.