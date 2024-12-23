Леброн Джеймс, Джа Морэнт и Виктор Вембаньяма – самые отслеживаемые игроки в соцсетях НБА
В рождественских матчах сыграют 7 из 10 самых популярных игроков в соцсетях НБА.
Первое место по просмотрам в соцсетях НБА занимает форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. В тройку также входят разыгрывающий Джа Морэнт («Мемфис») и форвард Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).
Из наиболее популярных баскетболистов в Рождество не покажут Джа Морэнта, разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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