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«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков

«Олимпиакос» получил штраф от Евролиги.

Греческий клуб дважды оштрафован Евролигой на сумму 5 тысяч евро за скандирования болельщиков в матчах 16-го и 17-го раундов против «Виртуса» и «Альбы».

Решения приняты в соответствии с пунктом 29.2.f) Дисциплинарного кодекса Евролиги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
штрафы
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