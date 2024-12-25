«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков

«Олимпиакос» получил штраф от Евролиги.

Греческий клуб дважды оштрафован Евролигой на сумму 5 тысяч евро за скандирования болельщиков в матчах 16-го и 17-го раундов против «Виртуса» и «Альбы».

Решения приняты в соответствии с пунктом 29.2.f) Дисциплинарного кодекса Евролиги.