Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Марусси», «Панатинаикос» примет «Арис»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос » примет на своей площадке «Марусси», «Панатинаикос» – «Арис ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 10-0, Олимпиакос – 9-1, Промитеас – 6-5, Кардицас – 6-5, ПАОК – 6-5, АЕК – 6-5, Паниониос – 5-6, Арис – 4-6, Перистери – 4-6, Лаврион – 4-7, Марусси – 2-8, Колоссос – 1-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.