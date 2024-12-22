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Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Марусси», «Панатинаикос» примет «Арис»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос» примет на своей площадке «Марусси», «Панатинаикос» – «Арис».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 10-0, Олимпиакос – 9-1, Промитеас – 6-5, Кардицас – 6-5, ПАОК – 6-5, АЕК – 6-5, Паниониос – 5-6, Арис – 4-6, Перистери – 4-6, Лаврион – 4-7, Марусси – 2-8,  Колоссос – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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