Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»

«Фенербахче» объявил о расставании с Эртеном Гази.

Вскоре после пресс-релиза турецкого клуба итальянский «Динамо Сассари » объявил о подписании соглашения с атакующим защитником.

В этом году Гази перешел в «Фенербахче » из «Анадолу Эфеса», где он провел предыдущие девять лет. Защитник впервые в карьере будет выступать за пределами Турции.