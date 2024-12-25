Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»
«Фенербахче» объявил о расставании с Эртеном Гази.
Вскоре после пресс-релиза турецкого клуба итальянский «Динамо Сассари» объявил о подписании соглашения с атакующим защитником.
В этом году Гази перешел в «Фенербахче» из «Анадолу Эфеса», где он провел предыдущие девять лет. Защитник впервые в карьере будет выступать за пределами Турции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем