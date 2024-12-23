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«Фенербахче» официально отчислил Бобана Марьяновича

Бобан Марьянович завершил выступление за «Фенербахче».

Турецкий клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества с сербским центровым (36 лет, 224 см).

Марьянович вышел на площадку в 6 матчах Евролиги в этом сезоне, набирая в среднем 4,0 очка и 3,5 подбора за 10 минут на площадке.

«Фенербахче» воспользовался опцией для досрочного расторжения контракта игрока. Марьянович заключил однолетнее соглашение с клубом в сентябре, после того как не дождался предложений из НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Фенербахче»
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