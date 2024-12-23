«Фенербахче» намерен расстаться с Бобаном Марьяновичем. У клуба есть опция расторжения в контракте
Бобан Марьянович рискует остаться без команды.
«Фенербахче», как ожидается, расстанется с сербским центровым (36 лет, 224 см). У клуба есть опция расторжения в контракте, которую можно использовать до января.
Турецкая команда после этого выйдет на рынок в поисках другого «большого».
Марьянович принял участие в 6 матчах Евролиги в этом сезоне, набирая в среднем 4,0 очка и 3,5 подбора за 10 минут на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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