  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Фенербахче» намерен расстаться с Бобаном Марьяновичем. У клуба есть опция расторжения в контракте
1

«Фенербахче» намерен расстаться с Бобаном Марьяновичем. У клуба есть опция расторжения в контракте

Бобан Марьянович рискует остаться без команды.

«Фенербахче», как ожидается, расстанется с сербским центровым (36 лет, 224 см). У клуба есть опция расторжения в контракте, которую можно использовать до января.

Турецкая команда после этого выйдет на рынок в поисках другого «большого».

Марьянович принял участие в 6 матчах Евролиги в этом сезоне, набирая в среднем 4,0 очка и 3,5 подбора за 10 минут на площадке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Турции
logoБобан Марьянович
logoФенербахче
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» близок к подписанию Скайлара Мэйса
215 октября, 07:15
Тель-авивский «Маккаби» договорился с Сэйбеном Ли о подписании 2-летнего контракта
12 октября, 07:59
«Фенербахче» хочет подписать Денниса Смита
27 октября, 11:28
«Фенербахче» близок к подписанию контракта с Сэйбеном Ли
5 октября, 13:13
Рекомендуем
Главные новости
Адриатическая лига. «Морнар Бар» – «Задар», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном»
46 минут назад
«Бакс» не заинтересованы в обмене Криса Миддлтона
1сегодня, 08:57
Джаред Маккейн заявил, что не сыграет в сезоне-24/25. У новичка «Сиксерс» разрыв мениска
6сегодня, 08:27
«Сперс» довольны ветеранами команды и не планируют их обменивать
3сегодня, 08:11
Участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в матче с «Детройтом» под вопросом
1сегодня, 07:52
Комментатор «Рокетс» после победы над «Рэпторс» назвал канадскую команду «Гуандун Дрэгонс»
1сегодня, 07:44
Джош Харт выложил «Сперс» – 💩💩💩💩» в соцсетях. Пост возмутил поклонников «Сан-Антонио», но относился не к техасской команде
7сегодня, 07:30
Елатонцев, Хэмм, Рейнольдс, Мартин и Бэйкон – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 07:12
«Абсолютно серьезно». Инсайдер Марк Стейн подтвердил интерес «Финикса» к Джимми Батлеру
9сегодня, 06:59
«Вашингтон» намерен обменять Кайла Кузму перед дедлайном
8сегодня, 06:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» через три дня после переноса матча с «Фенербахче» сыграл в чемпионате Франции
19 минут назад
Трей Мерфи получил травму голеностопа
58 минут назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Анадолу Эфес»
сегодня, 07:56
«Лейкерс» вызвали Бронни Джеймса из G-лиги на матч с «Детройтом»
9сегодня, 07:20
Чемпионат Италии. «Тренто» победил «Виртус», «Венеция» дома уступила «Брешии» и другие результаты
вчера, 21:25
Адриатическая лига. «Борац Чачак» проиграл «Спартаку Суботица», «Будучность» была сильнее КРКА
вчера, 21:09
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» разгромил «Арис» с разницей «+52», «Олимпиакос» разобрался с «Марусси»
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. «Виллербан» выиграл у «Парижа» и поднялся на 2-е место, «Нанси» нанес поражение «Бурку»
вчера, 21:05
Чемпионат Турции. «Фенербахче» в гостях победил «Бахчешехир», «Тофаш» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
вчера, 20:06
Алекс Пойтресс: «Лига ВТБ – сложная лига. Тут каждая команда может создать тебе проблем»
вчера, 19:25
Рекомендуем