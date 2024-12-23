«Париж» через три дня после переноса матча с «Фенербахче» сыграл в чемпионате Франции

«Париж» возобновил выступления после вынужденной паузы.

Через три дня после переноса матча Евролиги с «Фенербахче » клуб из столице Франции сыграл в местном чемпионате с «Виллербаном », уступив со счетом 88:92.

На площадку у «Парижа » выходили 11 игроков.

Матч Евролиги в четверг был перенесен в связи со вспышкой заболевания внутри команды . На тренировку в тот день вышли только 6 баскетболистов.