«Париж» через три дня после переноса матча с «Фенербахче» сыграл в чемпионате Франции
«Париж» возобновил выступления после вынужденной паузы.
Через три дня после переноса матча Евролиги с «Фенербахче» клуб из столице Франции сыграл в местном чемпионате с «Виллербаном», уступив со счетом 88:92.
На площадку у «Парижа» выходили 11 игроков.
Матч Евролиги в четверг был перенесен в связи со вспышкой заболевания внутри команды. На тренировку в тот день вышли только 6 баскетболистов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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