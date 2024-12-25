Евгений Богачев: «Алексей Швед не смог выиграть конкуренцию у американцев в Китае»

Евгений Богачев объяснил, почему УНИКС не рассматривает подписание Алексея Шведа.

«Нам предложили подписать Алексея, но, честно, вероятность заключения контракта очень маленькая. Я бы сказал: один шанс из тысячи. И то если он согласится отыграть этот сезон за небольшие деньги.

Все-таки Алексей уже возрастной игрок, а это повышенная травматичность. Плюс он не смог выиграть конкуренцию у американцев в Китае. Вряд ли просто так местный клуб решил выйти из его контракта. Хотя я и не анализировал его выступления, не видел его игры в этом сезоне», – сказал президент УНИКСа .