Евгений Богачев: «Алексей Швед не смог выиграть конкуренцию у американцев в Китае»
Евгений Богачев объяснил, почему УНИКС не рассматривает подписание Алексея Шведа.
«Нам предложили подписать Алексея, но, честно, вероятность заключения контракта очень маленькая. Я бы сказал: один шанс из тысячи. И то если он согласится отыграть этот сезон за небольшие деньги.
Все-таки Алексей уже возрастной игрок, а это повышенная травматичность. Плюс он не смог выиграть конкуренцию у американцев в Китае. Вряд ли просто так местный клуб решил выйти из его контракта. Хотя я и не анализировал его выступления, не видел его игры в этом сезоне», – сказал президент УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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