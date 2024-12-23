Чендлер Парсонс: «Несмотря на 1-й год в команде, Джей Джей Редик не боится задеть кого-либо за живое»
Чендлер Парсонс высоко оценивает уверенность в себе Джей Джей Редика.
«Невозможно угодить всем. Он тасует состав, выводит игроков из ротации, меняет завершающие пятерки. Ему пришлось принимать массу сложных решений, и он показал, что это не является для него проблемой. В свой первый год в лиге он не боится задеть кого-либо за живое. Меняет свой тренерский подход.
Иногда проходит какое-то время, прежде чем тренеры приходят к такому образу действий. Но он не собирается ждать. Подстраивает команду и этим делает ее лучше.
Посмотрим, куда еще он сможет свернуть, если вдруг клуб столкнется с еще одним неудачным отрезком. Но пока мне нравится все, что он делает через доступные ему ходы в рамках имеющегося персонала», – порассуждал Парсонс по поводу главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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