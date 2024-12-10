Стефон Марбери считает, что MVP олимпийского турнира должен был стать Карри: «Вся планета следила за тем, что творил Стеф»

Стефон Марбери по-прежнему считает, что MVP ОИ-2024 должен был стать Стеф Карри.

Награда досталась форварду сборной США Леброну Джеймсу.

«Все видели, как резко все поменялось, когда Стеф включился. Вся планета следила за тем, что творил Стефен Карри в двух матчах подряд.

Леброн стоял впереди и делал вид, будто хотел получить мяч, поднимал руки. Он на самом деле не хотел бросать никакие трехочковые. Я вас умоляю!

Хотя я не спорю, что он играл хорошо, он делал то, что надо было делать в команде, составленной из сильных игроков. Он справился» – заявил бывший игрок НБА .

Критикуй Леброна за все подряд – и так напомнишь миру о себе. Это метод Стефона Марбери