Кевин Дюрэнт о спортивном долголетии Леброна и Карри: «Классные ребята, но и настоящие убийцы тоже»

Кевин Дюрэнт поделился мнением о Леброне Джеймсе и Стефене Карри.

Форвард «Санз» назвал качества, которые помогают звездам «Лейкерс » и «Уорриорз» на протяжении долгого времени оставаться в числе ведущих игроков НБА .

«Классные ребята, но и настоящие убийцы тоже. Благодаря этому они и остаются на том уровне, на который когда-то вышли. Для этого именно такой менталитет и нужен.

Здесь много крутых парней, которые готовы доставить тебе неприятности, так все устроено в НБА. Но ты не позволяешь это делать с собой. И нужно именно этот настрой, эту злость и неприязнь по отношению к конкурентам. Я не вкладываю в эти слова негативный смысл. Просто на площадке с нельзя быть с ними друзьями, нельзя любоваться ими, радоваться им», – заявил Дюрэнт .