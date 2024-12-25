Кендрик Перкинс о возможном обмене Фокса: «Ничего гипотетического, информация от одного из моих источников»

Кендрик Перкинс оценил вероятность обмена Де’Аарона Фокса как высокую.

«Вы говорите, гипотетически? Думаете, я тут придумываю? Ничего гипотетического, информация от одного из моих источников.

Я не просто так тут выступаю перед вами и говорю: «О, да, Де’Аарон Фокс будет отлично смотреться в «Денвер Наггетс». Нет, мать его, раз я так говорю, значит, это имеет смысл.

Де’Аарон Фокс оценивает ситуацию в «Кингз», чтобы увидеть, какие ходы они собираются сделать и все такое. И, черт возьми, его интересы представляет Рич Пол», – воскликнул баскетбольный эксперт.