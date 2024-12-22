«Хьюстон» проявляет интерес к Де’Аарону Фоксу
«Хьюстон» следит за ситуацией с Де’Аароном Фоксом в «Сакраменто».
Фокс является уроженцем Хьюстона. 27-летний разыгрывающий в нынешнем сезоне набирает за «Кингз» 26,2 очка, 5,0 подбора, 6,1 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.
Ранее сообщалось об интересе к Фоксу со стороны другой техасской команды «Сан-Антонио».
Генеральный менеджер «Рокетс» Рафаэль Стоун ранее заявлял, что клуб не будет рассматривать возможность крупного обмена до лета.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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