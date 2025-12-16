НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»

Судьи приняли верное решение моменте с Джеймсом и Бруксом.

В концовке вчерашнего матча против «Лейкерс » форвард «Финикса» Диллон Брукс вывел свою команду вперед точным трехочковым. Этот момент вызвал множество споров, так как многим зрителям показалось, что форвард «озерников» Леброн Джеймс нарушил правила, и Брукс должен был получить право на штрафной бросок.

В своем отчете по двум последним минутам игры НБА признала верным решение судей продолжить игру без свистка. В прилагающемся комментарии отмечается, что Джеймс избежал бы контакта с Бруксом, если бы игрок «Финикса » сам не вынес ногу в сторону.

Решение арбитров выписать фол защитнику «Санс» Девину Букеру, после которого Джеймс реализовал победные штрафные, также признано верным.