НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»
Судьи приняли верное решение моменте с Джеймсом и Бруксом.
В концовке вчерашнего матча против «Лейкерс» форвард «Финикса» Диллон Брукс вывел свою команду вперед точным трехочковым. Этот момент вызвал множество споров, так как многим зрителям показалось, что форвард «озерников» Леброн Джеймс нарушил правила, и Брукс должен был получить право на штрафной бросок.
В своем отчете по двум последним минутам игры НБА признала верным решение судей продолжить игру без свистка. В прилагающемся комментарии отмечается, что Джеймс избежал бы контакта с Бруксом, если бы игрок «Финикса» сам не вынес ногу в сторону.
Решение арбитров выписать фол защитнику «Санс» Девину Букеру, после которого Джеймс реализовал победные штрафные, также признано верным.
