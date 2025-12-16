  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шакил О′Нил принял тот факт, что Нэш становился MVP в 2005 и 2006 годах: «На его игру хотелось смотреть»
0

Шакил О′Нил принял тот факт, что Нэш становился MVP в 2005 и 2006 годах: «На его игру хотелось смотреть»

Шакил О′Нил смирился с давним поражением в гонке за MVP.

Легенда НБА Шакил О′Нил в эфире «Шоу Дэна Патрика» заявил, что смирился с решениями отдать приз MVP в 2005 и 2006 годах Стиву Нэшу.

«Почему в моем послужном списке только одна награда MVP? В нашей игре много чего случается. Они, кто бы они ни были, сказали, что Стив Нэш дважды становился MVP, дважды обходил меня в этой гонке. Мне приходится с этим мириться и жить дальше.

Стив был феноменальным игроком, великолепным игроком… Да, я иногда шучу об этом, но Нэш все же был игроком уровня MVP. На его игру хотелось смотреть», – констатировал прославленный центровой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Patrick Show
logoШакил О′Нил
logoСтив Нэш
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс: «Сейчас в НБА все играют одинаково. И это, на мой взгляд, безумие»
вчера, 20:20
Дирк Новицки – Джейлену Брансону: «Когда ты уехал в «Нью-Йорк», я не был уверен, что это сработает. У тебя по 30 очков за игру – я такого никак не ожидал»
14 декабря, 07:28
Шакил О′Нил о дуэли с Вембаньямой: «Следовало бы загнать его прямо под кольцо и воткнуть сверху прямо в лицо. Только так»
14 декабря, 06:34
Шэй Гилджес-Александер о сравнениях с Джорданом: «Мне не нравятся такие суждения. Я очень далек от него»
14 декабря, 06:04
Главные новости
«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина, который выбыл до конца сезона с травмой
18 минут назад
Кейд Каннингем набрал 32 очка и 10 передач в победном матче с «Бостоном»
21 минуту назадВидео
Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
45 минут назадВидео
Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»
49 минут назад
НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»
сегодня, 06:30
«Лейкерс» отправили Далтона Кнехта в G-лигу
сегодня, 06:29
В соцсетях завирусился момент с Вембаньямой, который легко перешагивает заграждение
сегодня, 06:19Видео
«Не понимаю, зачем они меня выменяли». Ванвлит рассказал о том, что Кавай с самого начала был настроен на уход из «Торонто»
сегодня, 06:11
Скотти Барнс издал победный клич после важного попадания в концовке
сегодня, 05:59Видео
Виктор Вембаньяма о «противостоянии» с «Тандер»: «Они пока в собственной лиге отдельно от всех, но хорошо, что так уже думают»
сегодня, 05:53
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
вчера, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
вчера, 15:22