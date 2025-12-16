Шакил О′Нил принял тот факт, что Нэш становился MVP в 2005 и 2006 годах: «На его игру хотелось смотреть»

Шакил О′Нил смирился с давним поражением в гонке за MVP.

Легенда НБА Шакил О′Нил в эфире «Шоу Дэна Патрика» заявил, что смирился с решениями отдать приз MVP в 2005 и 2006 годах Стиву Нэшу.

«Почему в моем послужном списке только одна награда MVP? В нашей игре много чего случается. Они, кто бы они ни были, сказали, что Стив Нэш дважды становился MVP, дважды обходил меня в этой гонке. Мне приходится с этим мириться и жить дальше.

Стив был феноменальным игроком, великолепным игроком… Да, я иногда шучу об этом, но Нэш все же был игроком уровня MVP. На его игру хотелось смотреть», – констатировал прославленный центровой.