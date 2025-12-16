Никола Йокич заставил Джоша Окоги нарушить правила на глазах у судьи, но тот не зафиксировал фол

Йокич показал знание правил лучше арбитра.

В одном из эпизодов матча против «Хьюстона » центровой «Денвера » Никола Йокич вводил мяч из-за лицевой линии. Защитник «Рокетс» Джош Окоги мешал ему это сделать, вынеся свою руку за линию в аут, что является нарушением правил.

Йокич специально попал мячом по руке Окоги, чтобы тот получил техническое замечание, но этого не произошло. Центровой указал судье на нарушение, но тот, видимо, не зная о таком правиле, оставил фол без внимания.

Встреча команд закончилась победой «Наггетс» в овертайме – 128:125.