Никола Йокич заставил Джоша Окоги нарушить правила на глазах у судьи, но тот не зафиксировал фол
Йокич показал знание правил лучше арбитра.
В одном из эпизодов матча против «Хьюстона» центровой «Денвера» Никола Йокич вводил мяч из-за лицевой линии. Защитник «Рокетс» Джош Окоги мешал ему это сделать, вынеся свою руку за линию в аут, что является нарушением правил.
Йокич специально попал мячом по руке Окоги, чтобы тот получил техническое замечание, но этого не произошло. Центровой указал судье на нарушение, но тот, видимо, не зная о таком правиле, оставил фол без внимания.
Встреча команд закончилась победой «Наггетс» в овертайме – 128:125.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
