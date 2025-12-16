0

Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»

Джейлен Брансон оценил уровень Восточной конференции НБА.

«Команды Восточной конференции показывают отличный баскетбол. В отдельно взятом матче кто угодно может обыграть кого угодно. Конечно, на Западе есть отличные организации. Сколько живу, многие команды Запада доминировали. Но и разговоры о том, что Восток – якобы открытая конференция, мне тоже не нравятся.

На Востоке много сильных команд, достойных игроков. Никого нельзя недооценивать. Здесь каждый вечер нужно выходить и доказывать.

Восток намного лучше, чем думают люди, в каждом матче приходится отдавать все силы», – считает звезда «Никс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoНью-Йорк
logoДжейлен Брансон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энклбрейкер Джейлена Брансона и данк Алекса Карузо стали лучшими моментами игрового дня НБА
14 декабря, 09:39Видео
Дирк Новицки – Джейлену Брансону: «Когда ты уехал в «Нью-Йорк», я не был уверен, что это сработает. У тебя по 30 очков за игру – я такого никак не ожидал»
14 декабря, 07:28
Джейлен Брансон набрал 40 очков (личный рекорд сезона) и помог «Нью-Йорку» пройти в финал Кубка НБА
14 декабря, 06:44Видео
Майк Браун о Брансоне: «Он не получает достаточно признания. Когда обсуждают MVP, я никогда не слышу имени Джейлена»
14 декабря, 06:23
Главные новости
НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»
14 минут назад
«Лейкерс» отправили Далтона Кнехта в G-лигу
15 минут назад
В соцсетях завирусился момент с Вембаньямой, который легко перешагивает заграждение
25 минут назадВидео
«Не понимаю, зачем они меня выменяли». Ванвлит рассказал о том, что Кавай с самого начала был настроен на уход из «Торонто»
33 минуты назад
Скотти Барнс издал победный клич после важного попадания в концовке
45 минут назадВидео
Виктор Вембаньяма о «противостоянии» с «Тандер»: «Они пока в собственной лиге отдельно от всех, но хорошо, что так уже думают»
51 минуту назад
НБА. 42 очка Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» (ОТ), «Денвер» одолел «Хьюстон» в овертайме благодаря трипл-даблу Йокича (39+15+10) и другие результаты
54 минуты назад
Виктор Вембаньяма: «Мы пытаемся предложить тактически более грамотный баскетбол, в духе «Сперс»
сегодня, 05:29
Купер Флэгг первым в истории НБА набрал 40 очков в 18-летнем возрасте
сегодня, 05:18Видео
Кавай Ленард об отстранении Криса Пола: «Я не имел к этому решению никакого отношения. Я даже не знал, что происходит»
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
вчера, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
вчера, 15:22