Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом

Лидер «Панатинаикоса» Кендрик Нанн может пропустить матч с «Фенербахче».

«Панатинаикос» может подойти к важному матчу Евролиги против «Фенербахче» в ослабленном составе. Главный тренер команды Эргин Атаман сообщил, что лидер команды Кендрик Нанн подвернул голеностоп на утренней тренировке и его участие в игре под вопросом.

Хотя травма не выглядит серьезной, окончательное решение о готовности игрока будет принято после осмотра во вторник утром.

После двух поражений подряд «Панатинаикос » остается на 8‑й позиции в Евролиге (9 побед при 6 поражениях). Тем временем «Фенербахче » находится в отличной форме – шесть побед подряд позволили клубу закрепиться на 4‑м месте.