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Агент Де’Аарона Фокса встретился с руководителями «Кингз», чтобы обсудить будущее игрока в клубе

Де’Аарон Фокс может покинуть «Кингз» до истечения его контракта в 2026 году.

Агент разыгрывающего «Сакраменто» Рич Пол встретился с генеральным менеджером клуба Монте Макнэром и помощником генерального менеджера Уэсом Уилкоксом перед матчем против «Лейкерс» в четверг , сообщают Сэм Эмик и Энтони Слэйтер из The Athletic.

На встрече стороны обсудили «неопределенное будущее» Фокса в «Сакраменто», поскольку игрок, похоже, недоволен постоянными трудностями команды при выходе в плей-офф.

Фокс может претендовать на пятилетний контракт на 345 млн долларов, если попадет в символическую сборную НБА в этом сезоне. Его контракт истекает в 2026 год, и «Сакраменто» может рассмотреть возможность обмена, чтобы не потерять игрока через два года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoДе'Аарон Фокс
Монте Макнэр
logoНБА
Рич Пол
logoСакраменто
возможные переходы
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