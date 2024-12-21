«Сан-Антонио» проявляет интерес к Де’Аарону Фоксу
«Сан-Антонио» заинтересован в приобретении Де’Аарона Фокса.
Руководители клубов НБА внимательно следят за ситуацией с Фоксом в «Сакраменто».
По словам источников в лиге, одной из команд, заинтересованных в Фоксе, являются «Сперс», которые рассматривают его как возможного партнера для Виктора Вембаньямы.
27-летний разыгрывающий в нынешнем сезоне набирает за «Кингз» 26,2 очка, 5,0 подбора, 6,1 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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