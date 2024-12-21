«Сан-Антонио» проявляет интерес к Де’Аарону Фоксу

«Сан-Антонио» заинтересован в приобретении Де’Аарона Фокса.

Руководители клубов НБА внимательно следят за ситуацией с Фоксом в «Сакраменто ».

По словам источников в лиге, одной из команд, заинтересованных в Фоксе , являются «Сперс», которые рассматривают его как возможного партнера для Виктора Вембаньямы.

27-летний разыгрывающий в нынешнем сезоне набирает за «Кингз» 26,2 очка, 5,0 подбора, 6,1 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.