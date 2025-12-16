Кейд Каннингем набрал 32 очка и 10 передач в победном матче с «Бостоном»

Каннингем помог «Пистонс» обыграть «Селтикс», набрав 32 очка.

Лидер «Детройта » Кейд Каннингем оформил дабл-дабл и помог «Пистонс» расквитаться с «Бостоном » за поражение тремя неделями ранее, прервавшее 13-матчевую победную серию «поршней».

На счету Каннингема 32 очка при 11 точных бросках с игры из 21, 6 из 10 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Также в активе 24-летнего защитника 4 подбора и 10 передач.

«Бостон» сократил отставание до 2 очков за 2,5 минуты до конца (102:104), но Каннингем попал несколько важных бросков в концовке, позволив «Пистонс» довести игру до победы – 112:105.

С конца первой четверти и до начала четвертой «Селтикс» смазали 20 из 21 трехочковых бросков, закончив встречу с 10 попаданиями из-за дуги из 39 попыток, в то время как «Пистонс» реализовали 13 из 36.