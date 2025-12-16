Видео
0

Кейд Каннингем набрал 32 очка и 10 передач в победном матче с «Бостоном»

Каннингем помог «Пистонс» обыграть «Селтикс», набрав 32 очка.

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем оформил дабл-дабл и помог «Пистонс» расквитаться с «Бостоном» за поражение тремя неделями ранее, прервавшее 13-матчевую победную серию «поршней».

На счету Каннингема 32 очка при 11 точных бросках с игры из 21, 6 из 10 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Также в активе 24-летнего защитника 4 подбора и 10 передач.

«Бостон» сократил отставание до 2 очков за 2,5 минуты до конца (102:104), но Каннингем попал несколько важных бросков в концовке, позволив «Пистонс» довести игру до победы – 112:105.

С конца первой четверти и до начала четвертой «Селтикс» смазали 20 из 21 трехочковых бросков, закончив встречу с 10 попаданиями из-за дуги из 39 попыток, в то время как «Пистонс» реализовали 13 из 36.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoДетройт
logoБаскетбол - видео
logoБостон
logoКейд Каннингем
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун и Айзейя Стюарт получили по техническому после жесткой борьбы
сегодня, 04:43Видео
Самые зрелищные команды НБА: голодная, кисло-сладкая, историческая и не только
вчера, 19:20
Джейлен Дюрен о старте «Детройта» 20-5: «Мы – лучшая команда лиги и серьезно претендуем на чемпионский титул»
13 декабря, 08:17
Главные новости
Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
25 минут назадВидео
Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»
29 минут назад
НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»
42 минуты назад
«Лейкерс» отправили Далтона Кнехта в G-лигу
43 минуты назад
В соцсетях завирусился момент с Вембаньямой, который легко перешагивает заграждение
53 минуты назадВидео
«Не понимаю, зачем они меня выменяли». Ванвлит рассказал о том, что Кавай с самого начала был настроен на уход из «Торонто»
сегодня, 06:11
Скотти Барнс издал победный клич после важного попадания в концовке
сегодня, 05:59Видео
Виктор Вембаньяма о «противостоянии» с «Тандер»: «Они пока в собственной лиге отдельно от всех, но хорошо, что так уже думают»
сегодня, 05:53
НБА. 42 очка Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» (ОТ), «Денвер» одолел «Хьюстон» в овертайме благодаря трипл-даблу Йокича (39+15+10) и другие результаты
сегодня, 05:50
Виктор Вембаньяма: «Мы пытаемся предложить тактически более грамотный баскетбол, в духе «Сперс»
сегодня, 05:29
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
вчера, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
вчера, 15:22