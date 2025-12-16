  • Спортс
Име Удока раскритиковал судейство в матче с «Денвером»: «Двум из арбитров там вообще было нечего делать, а старший потакал звездам»

Удока остался очень недоволен работой арбитров в игре с «Наггетс».

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока подверг резкой критике судейство в матче его команды, которая уступила «Денверу» в овертайме со счетом 128:125.

«В общем и целом, думаю, это была игра с самым плохим судейством, которое я видел за долгое время. Двум из арбитров вообще там было нечего делать, а старший потакал звездам. Мы видели массу непоследовательных решений, и я уверен, что соперник должен был получить еще несколько технических фолов», – заявил Удока.

Одно из важных решений арбитров было принято за 2,3 секунды до конца основного времени, когда «Денвер» проигрывал со счетом 116:117. Прежде чем «Наггетс» могли ввести мяч для последней атаки, Амен Томпсон был наказан фолом вдалеке от мяча после того, как, по-видимому, подставил подножку Тиму Хардуэю-младшему. «Хьюстон» оспорил этот фол, но решение было оставлено в силе, и разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй реализовал штрафной, сравняв счет.

В сумме обе команды выполнили 59 штрафных бросков, а два центровых «Денвера» – Никола Йокич и Йонас Валанчюнас – отправились на скамейку за шесть фолов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Име Удоки
