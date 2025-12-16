0

«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина, который выбыл до конца сезона с травмой

«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина.

«Атланта» расторгла контракт с легким форвардом Джейкобом Топпином (25 лет, 203 см), который перенес операция по поводу разрыва суставной губы правого плеча и выбыл до конца сезона.

Имевший с клубом двусторонний контракт Топпин провел пять матчей за основу «Хоукс» в этом сезоне, выходя на площадку эпизодически.

В пяти играх G-лиги Топпин набирал в среднем по 18,0 очка, 10,4 подбора и 3,2 передачи за 31,0 минуты.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
logoАтланта
травмы
переходы
logoДжейкоб Топпин
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
14 декабря, 21:11
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
13 декабря, 20:30
Где окажется Яннис Адетокумбо? Подбираем варианты обмена
12 декабря, 18:50
Главные новости
Кейд Каннингем набрал 32 очка и 10 передач в победном матче с «Бостоном»
6 минут назадВидео
Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
30 минут назадВидео
Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»
34 минуты назад
НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»
47 минут назад
«Лейкерс» отправили Далтона Кнехта в G-лигу
48 минут назад
В соцсетях завирусился момент с Вембаньямой, который легко перешагивает заграждение
58 минут назадВидео
«Не понимаю, зачем они меня выменяли». Ванвлит рассказал о том, что Кавай с самого начала был настроен на уход из «Торонто»
сегодня, 06:11
Скотти Барнс издал победный клич после важного попадания в концовке
сегодня, 05:59Видео
Виктор Вембаньяма о «противостоянии» с «Тандер»: «Они пока в собственной лиге отдельно от всех, но хорошо, что так уже думают»
сегодня, 05:53
НБА. 42 очка Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» (ОТ), «Денвер» одолел «Хьюстон» в овертайме благодаря трипл-даблу Йокича (39+15+10) и другие результаты
сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
вчера, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
вчера, 15:22