«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина, который выбыл до конца сезона с травмой

«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина.

«Атланта » расторгла контракт с легким форвардом Джейкобом Топпином (25 лет, 203 см), который перенес операция по поводу разрыва суставной губы правого плеча и выбыл до конца сезона.

Имевший с клубом двусторонний контракт Топпин провел пять матчей за основу «Хоукс» в этом сезоне, выходя на площадку эпизодически.

В пяти играх G-лиги Топпин набирал в среднем по 18,0 очка, 10,4 подбора и 3,2 передачи за 31,0 минуты.