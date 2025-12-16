«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина, который выбыл до конца сезона с травмой
«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина.
«Атланта» расторгла контракт с легким форвардом Джейкобом Топпином (25 лет, 203 см), который перенес операция по поводу разрыва суставной губы правого плеча и выбыл до конца сезона.
Имевший с клубом двусторонний контракт Топпин провел пять матчей за основу «Хоукс» в этом сезоне, выходя на площадку эпизодически.
В пяти играх G-лиги Топпин набирал в среднем по 18,0 очка, 10,4 подбора и 3,2 передачи за 31,0 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости