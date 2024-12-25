Андре Драммонд о роли в «Сиксерс»: «Я добился всего с индивидуальной точки зрения. Сейчас моя цель – победить»

Андре Драммонд объяснил, почему принимает роль запасного в «Сиксерс».

«Я добился всего с индивидуальной точки зрения, с точки зрения наград. На индивидуальном уровне я сделал многое из того, что большинству парней в этой лиге не удается. Так что сейчас моя цель – победить. И в каком качестве не пришлось бы это делать, я готов на все ради команды.

Хочу ли я играть больше? Конечно, кто не хочет играть больше? Но это не лучший вариант для команды прямо сейчас», – сказал центровой, который проводит 13-й сезон в НБА.